Naci Ağbal: KDV tasarısı yıl bitmeden Meclis'te olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili sunumunda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "KDV sisteminde radikal değişiklik yapan kanun tasarısını yıl bitmeden Meclis'e getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ağbal ayrıca, vergi yeniden yapılandırmaları için çıkan iki kanun kapsamında tahsil edilen tutarın 24.3 milyar lira olduğu bilgisini de verdi.

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KDV tasarısı

KDV tasarısı meclis

Naci Ağbal KDV