Nacional Asuncion - Club Guarani maçı istatistikleri

Nacional Asuncion ve Club Guarani, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:40. Maç öncesi Nacional Asuncion 31 puanla 3. sırada, Club Guarani 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Nacional Asuncion son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Club Guarani, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 127 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Asuncion galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Club Guarani galibiyet oranı 2.60.

Nacional Asuncion önceki hafta General Diaz mücadelesinde 2-0 kazandı.

Club Guarani, Sportivo Luqueno karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Nacional Asuncion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nacional Asuncion, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Club Guarani, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Guarani 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.