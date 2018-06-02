Nacional Asuncion - Deportivo Santani maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 03 Haziran 2018 Pazar günü Deportivo Santani takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. 37 puanlı Nacional Asuncion 3. sırada bulunuyor, Deportivo Santani 20 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Santani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Nacional Asuncion kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Santani kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nacional Asuncion önceki hafta Sportivo San Lorenzo mücadelesinde 0-2 yenildi.

Deportivo Santani ise Sportivo Luqueno karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nacional Asuncion, 15 gol attı ve 6 gol yedi.

Deportivo Santani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Deportivo Santani, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.