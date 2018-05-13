Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Sportivo Luqueno takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:30. Nacional Asuncion 27 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sportivo Luqueno 14 puanda ve 11. sırada. Nacional Asuncion, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sportivo Luqueno son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 583 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Asuncion galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sportivo Luqueno galibiyet oranı 0.00.

Nacional Asuncion son hafta oynanan General Diaz maçında 2-0 kazandı.

Sportivo Luqueno ise Club Guarani karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Nacional Asuncion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nacional Asuncion, kendi sahasında 12 gol attı, 4 gol yedi.

Sportivo Luqueno, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sportivo Luqueno 10 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.