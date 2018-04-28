Nacional Montevideo - Atenas maçı öncesi rakamlar

Nacional Montevideo ve Atenas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Nacional Montevideo 29 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Atenas 13 puanda ve 12. sırada. Nacional Montevideo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atenas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Montevideo kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Atenas sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Nacional Montevideo son haftadaki CA Penarol müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Atenas ise Tacuarembo karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nacional Montevideo, 10 gol attı ve 1 gol yedi.

Atenas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atenas, 2 gol atarken 15 gol yedi.