Nacional Montevideo - Atenas maçı öncesi rakamlar

Uruguay Premier Lig Apertura maçında Nacional Montevideo ile Atenas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Maç öncesi Nacional Montevideo 29 puanla 2. sırada, Atenas 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nacional Montevideo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atenas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Montevideo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atenas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nacional Montevideo önceki hafta CA Penarol mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atenas, Tacuarembo karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nacional Montevideo, 10 gol attı ve 1 gol yedi.

Atenas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atenas, 2 gol atarken 15 gol yedi.