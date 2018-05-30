Nacional Montevideo - Racing Club Montevideo rakamlar

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 heyecanı devam ediyor. Nacional Montevideo, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Racing Club Montevideo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Nacional Montevideo 8 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Racing Club Montevideo 9 puanda ve 1. sırada. Nacional Montevideo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Racing Club Montevideo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Montevideo kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Racing Club Montevideo sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler.

Nacional Montevideo önceki hafta Sud America mücadelesinde 4-3 kazandı.

Racing Club Montevideo, CA Penarol karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Nacional Montevideo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Racing Club Montevideo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Racing Club Montevideo, 1 gol atarken 0 gol yedi.