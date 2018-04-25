Nacional Montevideo - Real Atletico Garcilaso maçı ne zaman?

Copa Libertadores Grup 6 maçında Nacional Montevideo ile Real Atletico Garcilaso, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:15. Nacional Montevideo 2 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Real Atletico Garcilaso 4 puanda ve 2. sırada. Nacional Montevideo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Real Atletico Garcilaso, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Nacional Montevideo kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Real Atletico Garcilaso kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.35 oranını kazandıracak.

Nacional Montevideo son hafta oynanan Real Atletico Garcilaso maçında 1-0 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Nacional Montevideo maçında 1-0 yenildi.

Nacional Montevideo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nacional Montevideo, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Atletico Garcilaso, 0 gol atarken 3 gol yedi.