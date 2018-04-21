Nadal, Monte Carlo'da finalde

Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvanın tek erkekler yarı finalinde korta çıkan İspanyol Nadal, dünya 5 numarası Dimitrov ile karşılaştı.

Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, bir saat 31 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak turnuvada toplam 12'nci kez adını finale yazdırdı.

İspanyol tenisçi, Alman Alexander Zverev ile Japon Kei Nishikori arasındaki yarı final maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

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