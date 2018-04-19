Nadide Sultan kimdir? sorusu gündeme, ünlü sanatçının Seda Sayan'ın bugünkü konuğu olmasıyla geldi. Bir döneme damga vuran Nadide Sultan şu sıralar 8 aylık hamile ve bebeğini kucağına almaya gün sayıyor. İşte Nadide Sultan'ın hayatına dair detaylar ve Nadide Sultan'ın müzik çalışmaları...
NADİDE SULTAN KİMDİR?
Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan 15 Kasım 1976 İstanbul'da dünyay geldi.
Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konya'lıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. Okul yıllarında sürekli müzikle iç içe olmuş ve Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır. Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş,Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'ede vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filmende ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir program yapmıştır. 2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen nadide, yeni imajı ve şarkıları ile çok konuşulmuştu. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Sanatçı 2012-2013 sezonunda Fog TV'de Nadide Geceler adlı canlı performans programını sunmuştur. Eğitiminede devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtigimiz yıl bestesi kendisine ait digital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu.[3] Şarkıcı ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi.
NADİDE SULTAN'IN AKADEMİK KARİYERİ
2011 yılında Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır
2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır
2014-halen Türk müziği üzerine Haliç Üniversitesi 'nde doktora yapmaktadır
NADİDE SULTAN'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
Vuslat'a Beş Kala (1997)
Tutuldum (1999)
Aşktan Ölsem (2000)
Dene Bakalım (2004)
Tek Kişilik (2007)
Nadide's (2010)
Hayat Aşktan Yana (2012)
Anlayan Anlar (2013)
Vazgeç Kalbim (2014)
Kalbimin Sahibi 2016 (2016)
Mega Hits 2000 - Konyalım Universal Müzik
Yol Şarkıları 2000, Vol.3 - Konyalım
Top Hits 2001- Konyalım
Best Remix 2001 - Konyalım
Süper Hits - Alışkanlık Yaparım
Türkçe Pop Hits, Vol. 2, 2011- İki Kanlı Seyhan Müzik
12 Pop, 2015 - Kimsesiz Biri TMC
Coverlanılan eserleri
2000: Arap şarkıcı Elissa tarafından sözü ve müziği Nadide Sultan'a ait Tutuldum şarkısını arapça yazılmış sözler ile yeniden yorumladı
2002: Petek Dincöz tarafından Alışkanlık Yaparım, Hakkı Yalçın'ın Proje albümünde tekrar yorumladı
2010: Muazzes Ersoy, Nadide Sultan'ın daha önce Aşktan Ölsem albümünde yorumladığı Bilmiyorum kimin oğlu'yu Mozaik albümünde yer verdi
Coverladığı eserler
1999 Tutuldum - Konyalım, Beyaz Atlım (orijinal: Greek), Oh Be (orijinal: Greek)
2000 Aşktan Ölsem - Taht kurmuşşun kalbime, Kaç yıl geçti aradan, Aşk Aşk Aşk
2004 Dene Bakalım - Seni ben ellerin..., Rüzgar söylüyor, Halime Kız
2010 Nadide's - Olmadı gitti
2012 Hayat Aşktan Yana - Dön Bana, Aşk benide al (orijinal: Greek), Öyle sevdik biz (orijinal: Greek) Sözü veya müziği Kendisine ait eserleri
Sözü veya müziği kendisine ait eserleri
1997 Vuslat'a Beş Kala - Vuslat'a Beş Kala (Söz: Nadide)
1999 Tutuldum - Tutuldum (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Ahmet Özden) , Dur Dinle (Söz: Nadide)
2000 Aşktan Ölsem - Kalbimsin (Söz: Nadide Sultan)
2004 Dene Bakalım - Sen Benimsin (Söz & Müzik: Nadide), Ihanetinin Bedeli (Söz&Müzik: Nadide), Bu yaz eğleneceğim (Söz: Nadide)
2007 Tek Kişilik - Hoşçakal (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Cihan Konuk), Portakal (Söz & Müzik: Nadide & Elif Nun),
2013 Anlayan Anlar - Anlayan Anlar (Söz & Müzik: Nadide)
2017 Uçmalıyım - Uçmalıyım (Söz & Müzik: Nadide & Sertaç Ekiz)
Video klipleri
1997: Vuslat'a Beş Kala
1997: Ben Olaydım
1999: Tutuldum
1999: Konyalım
1999: Beyaz Atlım
2000: Alışkanlık Yaparım
2004: Dene Bakalım
2005: Halime Kız
2007: Tek Kişilik
2008: Üç Dilek
2010: Olmadı Gitti
2012: Kimsesiz Biri
2013: Taşındım Yüreğinden
2014: Vazgeç Kalbim
2016: Kalbimin Sahibi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.