Nadide Sultan kimdir? sorusu gündeme, ünlü sanatçının Seda Sayan'ın bugünkü konuğu olmasıyla geldi. Bir döneme damga vuran Nadide Sultan şu sıralar 8 aylık hamile ve bebeğini kucağına almaya gün sayıyor. İşte Nadide Sultan'ın hayatına dair detaylar ve Nadide Sultan'ın müzik çalışmaları...

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan 15 Kasım 1976 İstanbul'da dünyay geldi.

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konya'lıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. Okul yıllarında sürekli müzikle iç içe olmuş ve Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır. Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş,Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'ede vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filmende ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir program yapmıştır. 2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen nadide, yeni imajı ve şarkıları ile çok konuşulmuştu. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Sanatçı 2012-2013 sezonunda Fog TV'de Nadide Geceler adlı canlı performans programını sunmuştur. Eğitiminede devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtigimiz yıl bestesi kendisine ait digital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu.[3] Şarkıcı ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi.

NADİDE SULTAN'IN AKADEMİK KARİYERİ

2011 yılında Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır

2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır

2014-halen Türk müziği üzerine Haliç Üniversitesi 'nde doktora yapmaktadır

NADİDE SULTAN'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Vuslat'a Beş Kala (1997)

Tutuldum (1999)

Aşktan Ölsem (2000)

Dene Bakalım (2004)

Tek Kişilik (2007)

Nadide's (2010)

Hayat Aşktan Yana (2012)

Anlayan Anlar (2013)

Vazgeç Kalbim (2014)

Kalbimin Sahibi 2016 (2016)

Mega Hits 2000 - Konyalım Universal Müzik

Yol Şarkıları 2000, Vol.3 - Konyalım

Top Hits 2001- Konyalım

Best Remix 2001 - Konyalım

Süper Hits - Alışkanlık Yaparım

Türkçe Pop Hits, Vol. 2, 2011- İki Kanlı Seyhan Müzik

12 Pop, 2015 - Kimsesiz Biri TMC

Coverlanılan eserleri

2000: Arap şarkıcı Elissa tarafından sözü ve müziği Nadide Sultan'a ait Tutuldum şarkısını arapça yazılmış sözler ile yeniden yorumladı

2002: Petek Dincöz tarafından Alışkanlık Yaparım, Hakkı Yalçın'ın Proje albümünde tekrar yorumladı

2010: Muazzes Ersoy, Nadide Sultan'ın daha önce Aşktan Ölsem albümünde yorumladığı Bilmiyorum kimin oğlu'yu Mozaik albümünde yer verdi

Coverladığı eserler

1999 Tutuldum - Konyalım, Beyaz Atlım (orijinal: Greek), Oh Be (orijinal: Greek)

2000 Aşktan Ölsem - Taht kurmuşşun kalbime, Kaç yıl geçti aradan, Aşk Aşk Aşk

2004 Dene Bakalım - Seni ben ellerin..., Rüzgar söylüyor, Halime Kız

2010 Nadide's - Olmadı gitti

2012 Hayat Aşktan Yana - Dön Bana, Aşk benide al (orijinal: Greek), Öyle sevdik biz (orijinal: Greek) Sözü veya müziği Kendisine ait eserleri

Sözü veya müziği kendisine ait eserleri

1997 Vuslat'a Beş Kala - Vuslat'a Beş Kala (Söz: Nadide)

1999 Tutuldum - Tutuldum (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Ahmet Özden) , Dur Dinle (Söz: Nadide)

2000 Aşktan Ölsem - Kalbimsin (Söz: Nadide Sultan)

2004 Dene Bakalım - Sen Benimsin (Söz & Müzik: Nadide), Ihanetinin Bedeli (Söz&Müzik: Nadide), Bu yaz eğleneceğim (Söz: Nadide)

2007 Tek Kişilik - Hoşçakal (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Cihan Konuk), Portakal (Söz & Müzik: Nadide & Elif Nun),

2013 Anlayan Anlar - Anlayan Anlar (Söz & Müzik: Nadide)

2017 Uçmalıyım - Uçmalıyım (Söz & Müzik: Nadide & Sertaç Ekiz)

Video klipleri

1997: Vuslat'a Beş Kala

1997: Ben Olaydım

1999: Tutuldum

1999: Konyalım

1999: Beyaz Atlım

2000: Alışkanlık Yaparım

2004: Dene Bakalım

2005: Halime Kız

2007: Tek Kişilik

2008: Üç Dilek

2010: Olmadı Gitti

2012: Kimsesiz Biri

2013: Taşındım Yüreğinden

2014: Vazgeç Kalbim

2016: Kalbimin Sahibi

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