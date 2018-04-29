'Nafaka kesilsin' diyen hakim: Üniversiteli gence devlet iş bulmalı

Ankara'da yaşayan M.G., 2000 yılında eşinden boşandı. Mahkeme, baba M.G.'nin o tarihte 12 yaşında olan kızı İ.G. için 325 TL nafaka ödenmesine karar verdi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İ.G. üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, baba kızının çalışabilecek durumda olduğu gerekçesiyle ödediği nafakanın kaldırılması için Ankara 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, nafakanın kaldırılmasına hükmetti.

YARGITAY VERİLEN KARARI BOZDU

Temyiz talebi üzerine dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Kararda, "İ.G.'nin üniversite mezunu olmasına rağmen herhangi bir işte çalışmadığı, bitirdiği okul itibarıyla ülke şartlarında hemen iş bulma imkânın da olmadığı, işe girebilmek için KPSS kursuna gittiği ve davacı babanın şimdilik yardımına muhtaç olduğu" belirtildi.



YEREL MAHKEME KARARA DİRENDİ



Bu karar üzerine dosya, yeniden yerel mahkemenin önüne geldi. Yerel mahkeme, ilk kararında direndi. Ankara 4. Aile Mahkemesi'nin direnme kararının gerekçesinde çarpıcı tespitlere yer verildi.

Türk Medeni Kanunu uyarınca yardım nafakasına hak kazanabilmek için ergin olduktan sonra öğreniminin devam ediyor olması gerektiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

İŞ BULMA İMKÂNI VAR: Somut olayda, davalının ziraat fakültesini bitirdiği, ziraat mühendisi sıfatını aldığı, bitirdiği okul ve edindiği meslek itibarıyla çalışma ve iş bulma imkânına sahip olduğu kabul edilmelidir. (Davalı, bitirdiği okulu ve mesleği itibarıyla çalışma ve iş bulma imkânına sahiptir.) Nitekim yargılamanın devamı sırasında davalı İ.G.'nin işe girdiği, 1200 TL civarında gelir elde etmeye başladığı belgelerden anlaşılmaktadır.

FIRSATA ÇEVİRİYORLAR: Ülkemiz koşullarında nafaka yükümlülerinin, senelerdir nafaka ödemekle karşı karşıya kaldıkları, nafaka alacaklısının da bunu bir fırsat olarak değerlendirmeye çalıştığı karşılaşılan bir sosyal gerçektir. Öyle ki 3 ay evli kalıp 8 yıl yoksulluk nafakası alanların olduğu bilinmektedir. Olayımızda olduğu gibi yaşı ilerlemiş olmasına rağmen okul değiştirerek ya da okulu uzatarak kendisi ile arası açık olan babasını bu yolla cezalandırma amacıyla hareket ediyor görüntüsü, hukuk tarafından korunmamalıdır.



DEVLET İŞ BULSUN: Sosyal devlet olmanın gereklerinden birisi de devletin üniversite mezunu, iyi bir meslek edinmiş vatandaşına iş temin etmesidir. Devletin üniversite mezununa iş temin edemiyor olmasının cezasını nafaka yükümlüsüne yüklememek gerekir. Davalı, davanın açıldığı tarih itibarıyla 26 yaşına gelmiş, ziraat fakültesi mezunu ziraat mühendisi sıfatını almış bir kimsedir. Bu yaşa gelmiş, bu kariyerdeki birisinin artık babanın vereceği nafaka ile geçineceğini düşünmesi, hayatın gerçekleri ile bağdaşmaz. Açıklanan nedenlerle, davalıya ödenmekte olan yardım nafakasının kaldırılması hususundaki talep mahkememizce uygun görülmüş, eski kararda direnilmesine karar verilmiştir.

KARARI GENEL KURUL VERECEK



Bu karar sonrası dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelecek. Genel kurulun vereceği karar, tüm nafaka davaları için emsal teşkil edecek.

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