Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, ABD ile ülkesi arasında artan gerilime rağmen halen devam etmekte olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinde bu yıl bir prensip anlaşmasına varılması olasılığını yüzde 50’den yüksek gördüğünü bildirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Guajardo, “Bu yılın geri kalan aylarında bir çözüme varma olasılığımızı iyi görüyorum” diye konuştu. Guajardo, ağustos ayında yeniden başlayacak NAFTA müzakereleri için teknik çalışmanın neredeyse tamamlandığını da belirtti.