İlk imzayı dış transferde Muğdat Çelik’e attıran, Ryan Donk’la da sözleşme uzatan Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun transferini de bitirdi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, geçen sezonun devre arasında İnter’den kiralanan 32 yaşındaki Japon sol bek hem gösterdiği performans hem de iş disipliniyle gönüllerde taht kurmuştu. Ayrılırken duygusal bir veda mesajı yazan Nagatomo “4 ay inanılmaz bir deneyim yaşadım. Güven kelimesinin derin anlamını öğrendim. Kalbim yerinden çıkacak kadar sevgi aldım” demişti.





‘SOL TARAF SANA EMANET’



Sarı-Kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı, İnter’le anlaşılması üzerine Nagatomo’nun Samuray karikatürlü bir görselini paylaşarak altına, “Sol taraf sana emanet. Galatasaray’a yeniden hoş geldin” mesajıyla transferi duyurdu. Dünya Kupası’nda mücadele eden Nagatomo da sosyal medya hesabından çok mutlu olduğunu belirtip taraftarlara şu mesajı gönderdi: “Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum.”