Takımın çalışkan isimlerinden Nagatomo’nun ilk golüne yardımcı hakem engel oldu. Skor 4-0’ken, Gomis’in ceza sahasına yükselttiği topta 1.70 boyuna rağmen güzel bir kafa vuruşu yapan Japon oyuncu, ağları buldu.

Ancak yardımcı hakem, bu pozisyondan daha önce Gomis’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, gol iptal edildi. Maç sonrası Piero ölçümlerinde Gomis’in, rakibinin 44 santim gerisinde olduğu ve Galatasaray’ın buz gibi golünün iptal edildiği ortaya çıktı.