Bundesliga ekibi Hoffenheim, 30 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın 2018-19’in sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Ardından RB Leipzig, genç hocayla ile 2023’e kadar sözleşme imzalandığını ve Nagelsmann’ın 2019-2020 sezonundan itibaren takımın başına geçeceğini açıkladı.

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