Nagihan Karadere, Survivor 2018 yarışmasının Gönüllüler takımında mücadele ediyor. Başarılı performansı ve azimli mücadelesi ile izleyicilerin beğenisini kazanan Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Gönüllüler Nagihan nerelidir? İşte Nagihan Karadere'nin hayat hikayesi...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, 34 yaşındadır. Kadirli , Osmaniyeli'dir. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

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