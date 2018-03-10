Survivor 2018'de All Star takımı adına ter döken milli atlet Nagihan Karadere Survivor 2016'da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istatistiğe sahip yarışmacıydı. Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez Şampiyon olmak istiyor.

Nagihan Karadere kimdir?

Survivor tanıtım videolarında kendisini ben 'Survivor'ın kraliçesiyim' diye tanımlayan Nagihan Karadere All Star takımı adına ter döküyor. Survivor 2018’de şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere hakkında merak edilen birçok konu bulunuyor.Yarışmaya katılırken ‘Zaten kıskanılıyordum şimdi daha çok kıskanılacağım.Hazır olun Parkur'un Kraliçesi geliyor' açıklamasını yapan milli atlet bu kez mücadelesini şampiyonlukla süslemek istiyor.

Survivor'ın 2018 All Star kadrosunda mücadele eden milli atlet Nagihan Karadere 1984 doğumlu, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez Şmpiyon olmak istiyor.

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