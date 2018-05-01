Nagoya - Cerezo Osaka maçı rakamları

Japonya J1 Lig maçında Nagoya ile Cerezo Osaka, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Nagoya 7 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Cerezo Osaka 19 puanda ve 5. sırada. Nagoya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Nagoya kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Cerezo Osaka kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Nagoya önceki hafta Cerezo Osaka mücadelesinde 1-2 yenildi.

Cerezo Osaka, Nagoya karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nagoya, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Cerezo Osaka, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cerezo Osaka 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.