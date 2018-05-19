Nagoya - Kashiwa maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Nagoya ile Kashiwa, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Nagoya 9 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Kashiwa 17 puanda ve 11. sırada. Nagoya, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kashiwa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 338 kodlu maçı oynayanlar; Nagoya galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Kashiwa galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Nagoya son haftadaki Kashiwa müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kashiwa, Nagoya karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Nagoya, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Kashiwa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kashiwa, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.