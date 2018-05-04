Nagoya - Yokohama FM karşılaşma önü

Nagoya ve Yokohama FM, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Nagoya 8 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Yokohama FM 12 puanda ve 16. sırada. Nagoya son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da Nagoya kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Yokohama FM kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nagoya önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Yokohama FM ise Omiya karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Nagoya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Nagoya, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Yokohama FM ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yokohama FM, 5 gol atarken 8 gol yedi.