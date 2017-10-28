Nahçıvan'daki tüm ürünler Türkiye ticaretinde serbest hale geldi

Iğdır'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Zeybekci, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan İş Formu'na katıldı.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Nahçıvan arasında çok önemli bir adımın atıldığı önemli bir günü yaşadıklarını söyledi.

İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

Artık Iğdır'a sınır ticareti kotası döneminin bittiği, her şeyin sonuna kadar açıldığı bir gün. Ticari ekonomik anlamda bizim için son derece önemli noktada olan Nahçıvan'dan tüm ürünlerin Türkiye ticaretinde serbest hale geldiği bir gün. 120-200 milyon dolara kadar ticaret hacminin açıldığı bir gün. Nahçıvan ve Iğdır sınır ticareti açıldı. Türkiye Azerbaycan arasındaki ticaret de bir gün açılacaktır. İki kardeş ülke arasında bir millet iki devlet arasında bütün sınırların ticaret ekonomik anlamında bütün kısıtlamaların kalktığı, serbest ticaretin bir numunesi burada olacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

SUİSTİMAL EDİLİRSE MÜDAHALE EDERİZ

Zeybekci, dünyada hiçbir ülkeye tanınmayan imtiyazın Nahçıvan'a sağlandığını belirterek, Kıbrıs'tan daha rahat ve imtiyazlı bir ticaret ortamı hazırladıklarını anlattı.

Bu ticaret ortamının tarım ve sanayi ürünleriyle sınırlı kalmasını isteyen Zeybekci, "Yani bu kapıyı başkalarının suistimal etmesine müsaade etmeyin. Tamahkahlara kurban etmeyin. Böyle bir şey olursa, müdahale etmek zorunda kalırız. Bu iki bölgeyi birbirine hemhal edeceğiz. Buranın şekeriyle oranın ununu bir araya getirip muhteşem bir helva yapacağız. Ama 3 kuruşluk bir menfaat için altın yumurtlayan bir tavuğa göz koymayacağız." diye konuştu.

İki ülkenin aynı kadere sahip aynı coğrafyanın ve milletin evlatları olduğuna işaret eden Zeybekci, bu dost ülkelerin birbirinin refahında gözünün olmaması gerektiğini dile getirdi.

İNSANLARI DA SERBEST BIRAKALIM

Ticari ilişkilerde çok hızlı davranılması gerektiğine vurgu yapan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bugün elimizdeki tüm imkan ve gayretlerle işlerimizi yapacağız.

Nasıl ki bütün ürünleri serbest bıraktık, insanları da serbest bırakalım, rahatça girip çıksınlar. Iğdır ile Nahçıvan insanı böyle bir kucaklaşsınlar.

İki kardeşin el ele tutuştuğu yerdir Nahçıvan. Yarenlerin bir araya geldiği, yarenlik ettiği yerdir. Bizim için Azeri ile Türklerin buluştuğu bir yaren kümedir. Dünyanın hiçbir yerine vermediğimiz bir imtayazı Nahçıvan'a verdik. Bu imtiyazın altındaki imza Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıdır. Hepinizin adına çok teşekkür ediyorum.

Başbakanımız da Bakanlar Kurulunda en büyük desteği verdi. Diğer imzası olan tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok özel bir başlangıç olacak."

ALIŞVERİŞTE TÜRK LİRASI KULLANILACAK

Nahçıvan'da 43 ürünün üretildiğini ve bunlardan 14'ünün sanayi ürünü, diğerlerinin ise tarım ürünü olduğunu anımsatan Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başka kimseye izin vermediğimiz ürünlerin Nahçıvan'dan sıfır gümrükle girmesine izin veriyoruz. Azeri, Nahçıvanlı ve sizlerden isteğim ne olur sadece Türk Lirası kullanacağız. Oradan ne alıyorsak Türk Lirası, ne satıyorsak da Türk Lirası ile tahsilat yapacağız. Bunu bir deniyelim. Anlaşma yaptıktan sonra Azerbaycan ve Türkiye kendi milli paralarını kullanacaklar. İlk etapta böyle bir kuralımız var, sizden ricamız bu. Ayrıca önümüzdeki günlerde tarihi bir adımın imzasını atacağız. Türkiye ile genel Azerbaycan tercihli ticaret anlaşmasının ilk çerçeve anlaşmasını imzalayacağız. Bunu 2018'de bitirelim. Türkiye Azerbaycan birbirine 'şu yasak, bu yasak' demesin.

Keşke Türkiye ile Azerbaycan arasında tam serbest bir ticarete geçsek. Elbet birgün geçeceğiz, bundan kaçış yok. Eğer tek millet iki devlet diyorsak bunun gereğini yapacağız."

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ise Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye minnetarlığını belirtti.

Türkiye ile Azerbycan'ın bir millet iki devlet olduğuna işaret eden Mustafayev, "Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgenin siyasi, iktisadi lideridir ve bölgede çok önemli rol oynuyor. Dünyanın en önemli iştirakçısıdır. Türkiye'nin inkişafı devam edecek. Bugün ki forumun çok büyük önemi var. Ülkelerimiz arasında ilişkiler üst seviyededir. Türkiye'nin Azerbaycan ve Nahçivan için desteği çok önem arzetmektedir." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacağını hatırlatan Mustafayev, tarihi olaya tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bu tür tarihi gelişmelerin her zaman olmadığına dikkati çeken Mustafayev, "Bu tür tarihi gelişmeler her zaman olmuyor ama Türkiye, Azerbaycan bir yerde olarak artık böyle tarihi olayları yerine getiren ülkelerdir. Diğer ülkelerin böyle stratejik bağlantılar kurmasını isteriz. Bu tür stratejik ilişkilerin kurulması ticaret için önemlidir. İki ülke iş adamları güçlü bağlantılar kurarak, karşılıklı ticaret hacmini arttırmalıdır. Bu iş platformunun buna vesile olacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nahçıvan Ekonomi Bakanı Famil Seyidov da iki ülke arasında dost ilişkilerin yaşandığını belirterek, "Türkiye Nahçıvan arasında ekonomik güçlenmenin yanı sıra kardeşlik bağları daha da güçlenmiştir." diye konuştu.

Seyidov, anlaşmanın iki ülke arasında hayırlı olması dileklerinde bulunarak, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Programa Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Nahçıvan Başkonsolosu Nihat Erşen, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Cemal Şengel, oda başkanları, kurum amirleri ve iş adamları katıldı.

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