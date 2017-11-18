Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

- Getty Images

Karaciğer naklinin ardından İstanbul'daki Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Süleymanoğlu siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana tedavi görüyordu.

6 Ekim'deki ameliyatla karaciğer nakli yapılan eski halter şampiyonu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu kimdir?

23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde doğan Süleymanoğlu, 10 yaşında haltere başladı.

Henüz 15 yaşındayken, dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya kazandı.

Bulgaristan yönetiminin 1984'teki Los Angeles Olimpiyatlarını boykot etmesi nedeniyle 16 yaşında olimpiyatlara katılma şansını kaçıran Süleymanoğlu daha sonra 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 kez dünya şampiyonu olurken 46 rekor kırdı.