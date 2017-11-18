Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunulacak

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını 50 yaşındayken kaybeden efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da unutulmadı. TFF yaptığı açıklamayla Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu anısına 18, 19 ve 20 Kasım 2017 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Süper Lig, TFF 1, 2, ve 3. Lig ile amatör liglerde yapılacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Naim Süleymanoğlu

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