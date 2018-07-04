Milli halterci Naim Süleymanoğlu bugün açılan mezarıyla gündeme geldi. Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınıyor. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? İşte detaylar.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında iken haltere başlayan Süleymanoğlu, Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda henüz 15 yaşındayken iki altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Ardından 16 yaşında bir kere daha şampiyon olan Süleymanoğlu, aynı zamanda rekor kırdı. Bu şampiyonluğuyla birlikte halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, aynı zamanda tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde kendi ağırlığının 3 katı ağırlığı kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983 - 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.

Yıl Yer Ağırlık Koparma Silkme Toplam 1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra Olimpiyat Oyunları 1988 Seul, Güney Kore 60 kg 145.0 150.5 152.5 1 175.0 188.5 190.0 1 342.5 1992 Barselona, İspanya 60 kg 142.5 153.0 153.0 1 170.0 177.5 - 1 320.0 1996 Atlanta, ABD 64 kg 145.0 147.5 147.5 1 180.0 185.0 187.5 2 335.0 2000 Sidney, Avustralya 62 kg 145.0 145.0 145.0 - - - - Dünya Şampiyonası 1983 Moskova, SSCB 56 kg 130.0 1 160.0 3 290 1985 Sodertalje, İsveç 60 kg 142.5 1 180.0 1 322.5 1986 Sofya, Bulgaristan 60 kg 147.5 1 187.5 1 335.0 1989 Atina, Yunanistan 60 kg 140.0 145.0 1 172.5 172.5 192.5 1 317.5 1991 Donaueschingen, Almanya 60 kg 135.0 137.5 140.0 1 165.0 172.5 180.0 1 310.0 1993 Melbourne, Avustralya 64 kg 140.0 145.0 1 175.0 177.5 - 1 322.5 1994 İstanbul, Türkiye 64 kg 142.5 145.0 147.5 1 175.0 181.0 182.5 1 330.0 1995 Guangzhou, Çin 64 kg 145.0 145.0 147.5 1 180.0 185.0 - 1 327.5 Avrupa Şampiyonası 1994 Sokolov, Çek Cumhuriyeti 64 kg 145.0 1 180.0 1 325.0 1995 Varşova, Polonya 64 kg 142.5 2 182.5 1 325.0 2000 Sofya, Bulgaristan 62 kg 140.0 142.5 142.5 3 170.0 175.0 181.0 4 310.0

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrasında beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle ameliyeta alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yoğun bakımda tedavi gören Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Süleymanoğlu'nun cenazesi 19 Kasım 2017 pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde şair Mehmet Akif Ersoy'un yakınında defnedilmiştir.