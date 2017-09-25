Naim Süleymanoğlu komaya girdi

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden ölümle pençeleşiyor. Bakırköy'de bir hastanede yoğum bakıma alınan Naim Süleymanoğlu karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir.

Naim Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan Doktor Adnan Bağrıaçık'ın Ülke TV'ye verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir.

Bağrıaçık, 'Naim Süleymanoğlu'nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğun bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun' dedi.