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Naim Süleymanoğlu'nu son yolculuğunda çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da tabuta omuz vererek, Süleymanoğlu'nun naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.