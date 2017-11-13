Naim Süleymanoğlu son sağlık durumu Bakan Ahmet Demircan'dan son dakika Naim Süleymanoğlu açıklaması

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 11 Kasım'da beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edilmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan efsane sporcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Demircan, Süleymanoğlu'nun karaciğer transplantasyonunda bir sorun olmadığını, geçirdiği beyin kanamasının cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir süreç izlediğini, ancak beyin ödeminde artış olduğunu söyledi. Beyin ödemindeki artışın, beyin dokusu üzerinde basınç oluşturduğunu ifade eden Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Basıncı düşürme ameliyatı yapıldı. Bunlar büyük ameliyatlar, hayati tehlikesi olan ameliyatlar. Hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanın vital (temel yaşam) bulguları iyiydi. Süreç inşallah şifa ile sonuçlanır temennimiz bu. Naim Süleymanoğlu, spor alanında büyük başarılar hediye etmiş bir insan."

28 Eylül'den bu yana Ataşehir'deki bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de hastanenin organ nakli bölümü başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan efsanevi sporcu, 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti.

Ameliyat sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Yalçın Polat, "Organ fonskiyonlarında bir bozulma yoktu. Yoğun bakımda uzun süre kalan, karaciğer nakli gibi ağır operasyon geçiren hastalarda gördüğümüz enfeksiyonlar zaman zaman oldu ancak gelinen noktada bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında bir takım gerilemeler gördük. Bunun üzerine tekrar beyin tomografisi ve MR alındı.Beynin sol tarafındaki ödemin arttığını gördük. Bunun üzerine oturup karar verdik ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık çünkü bu durum onun için hayati tehlike arz ediyordu. Kendisi şu an yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Durumunu yakından takibe devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Operasyona katılan diğer doktor Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise "Şu durumda tekrar bir ameliyata gerek görülür mü süreç ne getirir bilemiyoruz. Yoğun bakımda takibine devam ediyoruz. Türk halkından dualarını esirgememesini istiyoruz." demişti.

Nakil sonrasında karaciğer fonskiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakilden kaynaklanan bir problemi bulunmayan Süleymanoğlu, bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 'Cep Herkülü' lakabıyla bilinen efsanevi sporcunun beyninde, 28 Ekim'de de beyin damarlarında genişlemeye bağlı olarak bir kanama gerçekleşmiş ancak bu kanama daha sonra gerilemiş ve bilinci açılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÜLEYMANOĞLU'NUN AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat olduğu gece Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle görüşmüştü. AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla arayarak efsane sporcunun durumuyla ilgili bilgi almıştı.





6 EKİM'DE KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI

Süleymanoğlu'na karaciğer yetmezliği sebebiyle 6 Ekim'de yaklaşık 8 saat süren bir operasyon sonrasında bir arkadaşının gönüllü donör olmasıyla karaciğer nakli yapılmıştı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat şunları söylemişti:

"Milli sporcumuz, milli kahramanımız Naim Süleymanoğlu yoğun bir tedavi sürecindeydi, ağır bir karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalmıştı. Daha önceden bilinen karaciğer yetmezliği, siroz hastalığı vardı ancak son 15 günde çok akut ve ani gelişen bir tablo gelişti. Yaklaşık bir hafta kadar önce hastanemize aldık. Yoğun bir tedaviden sonra karaciğer nakli için hazırlık yapmamız gerekiyordu. Bunun için en ideal şartı ve zamanı hazırladık. Bu süreç içerisinde canlı verici, kadavra donör adayı bekledik. Çok şükür onlar da oldu. O gün, bugündü.

Naim'e çok başarılı bir karaciğer nakil ameliyatı yaptık. Canlı vericili karaciğer nakil ameliyatımız başarılı geçti, yaklaşık 8 saat sürdü ameliyat. Her şey planladığımız gibi sonuçlandı. Kendisi şimdi çok iyi, bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum ki inşallah çok daha iyi bir şekile gelecek."

Polat, süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer devlet büyüklerinin yakından takip ettiğine işaret ederek, "Tüm milletimizin emanetiydi bize Naim, onun için milletimize bu müjdeli haberi vermek istiyoruz. Naim şu anda çok iyi. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok özellikli bir tedavi, bu süreci de atlatacak. Naim, gerçekten başarılabilecek en büyük şeyleri başardı, zor şeyleri başardı, inşallah bunu da başaracak. Ben hem ekibime hem de hastane yönetimimize teşekkür ediyorum."

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.

Haltere henüz 9 yaşındayken başlayan Süleymanoğlu, 1981 tarihinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında geldiğinde rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

1984-85 ve 86 tarihinde dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'yle boykota katılması nedeniyle katılamadı.

Bulgaristan'daki baskılartan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Seul'da düzenlenen olimpiyata Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan'a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1993 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı.

1994 yılında İstanbul'da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır. 1995'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Cardiff'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır. 1994 senesinde Varşova'da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.

Naim Süleymanoğlu

ahmet demircan

Naim Süleymanoğlu son durumu

Naim Süleymanoğlu sağlık durumu

son dakika