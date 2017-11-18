Naim Süleymanoğlu öldü mü? Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında?

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken başladığı halterde bazı otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı ve şampiyon oldu.

16 yaşında rekor kırdı ve bir şampiyonluğa daha ulaştı. Halter tarihinde dünyanın en geç rekortmeni ünvanını elde eden Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca 3 Olimpiyat altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa Şampiyonluğu bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca tam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci oldu ve tarihe geçti.

1983 - 1986 yılları arasında gençlerde 13 kere, büyüklerde de 50 kere olmak üzere tam 63 rekor kırdı ve yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilen Naim Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

OLİMPİYAT OYUNLARI

1998 SEUL OLİMPİYATLARI

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye adına Seul Olimpiyatları'na katılabilmesi için Türk hükümeti tarafından Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödendi ve gereken izin aldı. Seul Olimpiyatları'nda üstün başarı gösteren Naim Süleymanoğlu, 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti. Olimpiyatlarda kazandığı altın madalya ile, Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

1992 BARSELONA OLİMPİYATLARI

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen 1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı gözle görülür ezici bir üstünlük sağlayan Naim Süleymanoğlu, altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1996 ATLANTA OLİMPİYATLARI

Daha önceden iki olimpiyatta da üstün başarı gösteren Naim Süleymanoğlu, Atlanta Olimpiyatları'nda da 64 kiloda tam 4 dünya rekoru krıdı ve 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 SİDNEY OLİMPİYATLARI

33 yaşında 2000 Sidney Olimpiyatları'na katılan Naim Süleymanoğlu, hem yaşı hem de sakatlığı nedeniyle 3 kaldırma denemesinde başarılı olamadı ve sıfır çekerek başarı gösteremedi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI

1993 MELBOURNE

1993 Dünya Şampiyonası'nda oldukça iyi bir başarı gösteren Naim Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanırken 2 de dünya rekoru kırdı.

1994 İSTANBUL

1994 yılınd İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk defa Türk seyircisi önüne boy gösteren Naim Süleymanoğlu, sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı. 1995 Avrupa halter şampiyonasında yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye’nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.

1995 GUANGZHOU

Çin'de gerçekleştirilen 1995 Guangzhou Dünya Şampiyonası'nda sakatlığı devam etmesine rağmen üstün başarı gösterdi ve 3 altın madalya ile göğüs kabarttı.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI

1988 CARDİFF

1988 yılında Carfiff'te düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katılan Naim Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazandı ve performansıyla göz doldurdu.

1994 VARŞOVA

1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

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