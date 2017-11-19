Naim Süleymanoğlu'na veda günü

Türk sporunun 1 numaralı ismi, yakaladığı başarılar ve kırdığı rekorlarla dünya tarihine geçen, Türk halkını yarıştığı her organizasyonda ekranları başına kilitleyen efsane halterci Naim Süleymanoğlu’dan acı haber geldi... 1.47’lik ‘Cep Herkülü’ unvanlı unutulmaz sporcu, 50 yaşında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde "Kalbimizdesin" yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımının beklendiği törene Süleymanoğlu'nun yakınları gelmeye başladı. Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN



Başbakan Binali Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun, bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kıran efsane bir sporcu olduğunu söyledi.

Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden, yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nu ahirete yolculuk edeceklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane, kahraman sporcumuzdur." diye konuştu.

Süleymanoğlu'nun birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ile 46 rekor kıran bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle ki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz, milli haltercimiz, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN BAK: ÇOK ÜZGÜNÜZ, ACIMIZ BÜYÜK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türk sporu için acı bir gün. Haberi dün doktor bize bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile dün Rize'de kongredeyken haberi aldık. Türk sporuna büyük hizmetler yapmış, halterin gelişmesine büyük katkı vermiş değerli bir insanı kaybettik. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız takip etti. Böyle önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz."

Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda elde ettiği başarıları hatırlatan Bak, "Nasıl futbolda Messiler, Ronaldolar, Platiniler konuşuluyorsa, halterde de o duayendi, üstattı. Kazandırdığı başarılar ve ülkemizin tanıtımına yaptığı katkılarla çok önemli görevler üstlendi. O bir semboldü. Bulgaristan'da zulüm gören Türklerin bir sembolüydü. Kaçırılışı, getirilişi, rahmetli Turgut Özal'ın onu buraya getirişi, orada yaşanan gerçeklerin ortaya çıkmasında bir semboldü. O bir efsaneydi. Türk sporundaki, halterindeki misyonu, liderliği tartışılmazdı. Dünyada Time dergisine kapak olmuş bir isim." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun ailesine başsağlığı dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "1988'de olimpiyatta halteri kaldırırken, herkes ağlamıştı. Böyle bir sporcuydu. Biz çok üzgünüz. Türk spor camiası çok üzgün. Milletimiz çok üzgün. Rakiplerinden Yunan sporcu Valerios Leonidis de burada. Buraya Başbakanımız da gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın programları doğrultusunda Bayburt ve Gümüşhane'de kongreler var. Ailesini arayıp başsağlığı diledi. Çok üzgünüz, acımız büyük. Mekanı cennet olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 18, 2017

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: YÜZYILIN SPORCUSUYDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, "Yüzyılın sporcusu" olarak nitelendirilen, "Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının tüm Türkiye'yi üzdüğünü söyledi.

Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Naim Süleymanoğlu hakkında, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülke olarak parmakla göstereceğimiz, gurur duyduğumuz insanlardan biriydi. Türk sporunun özellikle 1990'lı yıllarda dünyada tanınması anlamında başrolde olan bir büyüğümüzdü." diye konuştu.

Türkoğlu, 50 yaşında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye yaşattığı sevinçlere değinerek, "Onun sayesinde hem olimpiyatları hem dünya şampiyonalarının anlamını ve ülkeye o süreçte yaşattığı sevinci hep beraber hatırlarız. Genç yaşta hayatımızdan gitmesi tüm Türkiye'yi üzmüştür. Ailesine Allah'tan sabır diliyoruz. Kolay bir süreç değil. Biz de son görevimizi yapmak için buradayız. İnşallah mekanı cennet olur." ifadelerini kullandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 19, 2017

BULGARİSTAN'DA DÜNYAYA GELDİ

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ilinin Mestanlı kasabasında doğdu. 1.47’lik boyuna rağ- men güçlü olması nedeniyle önce çevresi, ardından tüm dünya tarafından ‘Cep Herkülü’ adıyla anıldı. Haltere 9 yaşındayken başlayan efsane sporcu, ‘Naum Shalamanov’ adıyla 1981’de Dünya Gençler Şampiyonası’nda iki altın kazandı. Bulgaristan’ın boykotu sonrasında 1984 Los Angeles Olimpiyatları’na katılamadı. Dönemin Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov’un baskı politikalarından mutsuz olan Naim, 1986’da Türkiye’ye geldi. 50 yaşındaki eski haltercinin 4 çocuğu bulunuyordu.

TÜRKİYE'YE İLTİCA ETTİ

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’da o dönem yaşanan baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986’da Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Dünya Şampiyonası’nda Türk Büyü- kelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etti. 1 yıl öncesinden planlanan kaçış hikayesinde, şifreli olarak yazışmalar yapıldı. Naim, şampiyon olduktan sonra bir anlık boşlukta kafileden ayrılıp bir kafede otururken, arkadaki tuvaletten kaçırılıp önce Londra’ya, ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak 13 Aralık’ta Ankara’ya getirildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim için o dönem Bulgaristan’a 1 milyon dolar yetiştirme parası ödenmişti.

60 KİLO MÜSABAKALARINI HALTERDEN KALDIRTTI

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları’nda kilosunun 3 katından 10 kilo fazla olan 190 kiloyu kaldırıp bunu başaran

tek halterci oldu. Bu unutulmaz başarının ardından, Uluslararası Halter Federasyonu, bu derecenin geçilemeyeğini ifade ederek 60 kilo müsabakalarını halterden kaldırdı. Naim ayrıca, olimpiyatlarda ülkemize güreş dışında ilk altın madalyayı getiren isimdi:

- Henüz 15 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı.

- 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

- 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üst üste 3 kez dünyada zirveye çıktı.

- 1988 Seul’de 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

- 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından ‘Dünyanın En iyi Sporcusu’ unvanını aldı.

- Spor otoritelerine göre gelmiş geçmiş en iyi halterci.

- Lakapları: Cep Herkülü, Dünyayı Kaldıran Adam.

TIME'A KAPAK OLAN TEK SPORCUMUZ

Yakaladığı başarılarla Türk halterciliğinin kaderini değiştiren Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul’de düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olmasıyla birlikte 3 Ekim 1988’de dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer aldı ve bu alanda Time’e kapak olan ilk Türk sporcu oldu. Süleymanoğlu bununla birlikte, o dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yaklaşık 1 saat görüşme ger- çekleştirmişti.

Naim Süleymanoğlu