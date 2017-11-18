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"Derken bir karaciğer operasyonu gerekti çok ağır koşullarda. Tıp ve hükümet, devlet elinden geleni yaptı Naim için. Naim sonsuzluğa göçtü. Biz şimdi Naim için ne kadar üzülüyor ve kederleniyor isek daha büyük ölçüde Naim'e sahip çıkarak, Türkiye'de çalıştırarak eşsiz bir sporcu olarak tarihe kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."