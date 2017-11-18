Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi. 1967 yılında Türkler'in yoğunlukta olduğu bir yerleşke olan Kırcaaeli'de dünyaya gelen efsane sporcu, Naum Shalamanov adıyla Bulgaristan adına yarışmaktaydı.
Milliyet gazetesi spor müdürü Tayfun Bayındır, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye kazandırıldığını Socrates'e anlatmıştı. Bayındır, efsane sporcunun kaçacağından korkulmasından dolayı 1986 yılındaki Dünya Halter Şampiyonası'na götürülmediğini vurguladı. Bayındır'ın sözleri şöyle:
"Naim’in kaçışının hikayesi apayrıdır. Bu kaçış, bir yıl öncesinden planlanıyor ve şifreli olarak yazışmalar yapılıyor. Naim, Melbourne’deki Dünya Şampiyonası’nı kazandıktan sonra bir anlık boşlukta kafileden ayrılıyor. Bir kafede oturuyor, onu arkadaki tuvaletten kaçırıyorlar, Datsun marka sarı bir otomobile bindirip bir kahvehaneye götürüyorlar.Sonra Naim, başka bir grupla bir caminin yolunu tutuyor."
"Geldiğinde camideki Türk topluluğu namazda, o da namaza giriyor, sonra çıkıyorlar, bir eve yerleşiyor, büyükelçiliğe haber veriliyor. Büyükelçilik durumu hemen Turgut Özal’a iletiyor, Özal 'Derhal gelecek' diyor ve Naim önce Londra’ya, ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak Ankara’ya getiriliyor."
Naim Süleymanoğlu'nu kariyeri boyunca en yakından takip eden insanlardan olan duayen gazeteci Attila Gökçe Habertürk TV'de katıldığı programda yaşadığımız bu büyük kaybı, Türkiye'ye getiriliş sürecinden ülkemize ve sporumuza neler kazandırdığını anlattı. İşte Attila Gökçe'nin o sözleri:
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