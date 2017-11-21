Eyüp Gözgeç, Dünya Boks Birliği yönetim kurulundan ihraç edildi!

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Boks Birliği (AIBA) yönetim kurulundan ihraç edildi.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre AIBA Başkanı ChingKuo Wu’nun hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından kendi yönetimi tarafından güvensizlik oylamasıyla başkanlıktan düşürülmesinin ardından başlayan hukuk savaşında ‘fatura’ Başkan Eyüp Gözgeç’e kesildi! 3 Temmuz’daki güvensizlik oylamasında 15 üyeden 13’ünün aleyhte oy verdiği Wu Wu’nun kendi oyu dışında yanında kalan tek üye Gözgeç olmuştu. Wu, 27 Temmuz’da aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrası geçen ekimde kurduğu ‘AIBA Yönetim Kurulu Bürosu’nda Başkan Gözgeç’e de görev vermişti.

7 EKİM’DE BİLDİRİLDİ

Ancak dünya boksunu yönetim kurum AIBA’daki kriz bitmedi aksine daha da derinleşti. AIBA Yönetim Kurulu, Baş- kan Wu’yu Disiplin Komitesi’ne sevk etti. Wu’nun katılmadığı 3-4 Kasım’daki Yönetim Kurulu’nda da tüm yetkileri elinden alındı. Ancak bir önceki oylamada Wu ile birlikte hareket eden Gözgeç, bu kez Wu’nun yetkilerinin alınması yönünde oy kullandı. Ancak bu hamle de Başkan Gözgeç’i kurtaramadı. 7 Ekim’de yeni AIBA Başkanı Franco Falcinelli’nin imzasıyla Türkiye Boks Federasyonu’na gönderilen yazıda Gözgeç’in AIBA Tüzüğü’nün 39.2E maddesi uyarınca, oy birliğiyle Yönetim Kurulu’ndan çıkarıldığı bildirildi. Böylece Gözgeç, yeni dönemde görevden alınan iki üyeden biri oldu.

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