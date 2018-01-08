Nakille ikinci hayata Türkiye’de ‘merhaba’

Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 2017 yılında 3 bin 339 böbrek, bin 446 karaciğer, 77 kalp, 42 akciğer, 2 ince bağırsak olmak üzere toplam 4 bin 906 kişiye organ nakli yapıldı. Nakillerin 1173’ü kadavradan gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; yapılan çalışmalara rağmen kadavra bağışında artış olmadı. Son 1 yılda 2 bin 42 kişiye beyin ölümü tanısı konuldu. Ailelerin yüzde 76’sı organ bağışına onay vermedi.

NAKİL YAPILANLARIN YÜZDE 6’SI YABANCI

Bakanlığın verilerine göre, nakil yapılan hastaların yüzde 6’sını yabancı uyruklular oluşturdu. ABD’den Libya’ya, İngiltere’den Burkina Faso’ya onlarca ülkeden 359 hasta sağ- lığına Türkiye’de kavuştu. Avrupalı hastaların daha ucuz, Asya ve Afrika’dan gelen hastalarınsa sağlık hizmetlerindeki kalite ve hijyenik koşullar nedeniyle organ nakli için Türkiye’yi tercih ettikleri belirtildi.

Yabancı hastalar için Türkiye’de organ nakli olmanın çok cazip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Hastaların Türkiye’yi tercih etmesinin iki sebebi var. Birincisi, gelişmiş olarak tabir ettiğimiz ülkelere oranla nakil fiyatlarının 4 kat daha ucuz olması. İkincisi, Türkiye’deki organ nakli merkezlerinin hem kaliteli hem de çok başarılı hizmet vermesi. Türkiye, karaciğer naklinde dünya ikincisi, böbrek naklinde de üst sıralarda. Biz hastalara ülkelerine döndükten sonra da hizmet vermeye devam ediyoruz. Oradaki doktorlar aracılığıyla takiplerini yapıyor, ilaçlarını ayarlıyoruz. Hastalar bu nedenle Türkiye’ye güvenerek geliyorlar” dedi.

‘TÜRK HASTALARLA AYNI PROSEDÜR GEÇERLİ’

Nakil yapılırken yabancı hastalara Türk hastalarla aynı prosedürün uygulandığını kaydeden Dinçkan, “Türk hastalara uygulanan yaptırımlar yabancı hastalar için de geçerli. Akraba olduklarını kanıtlayan aynı belgeleri istiyoruz. Belgeleri ve sağlık durumlarıyla ilgili bir ön eleme yapılıyor. Nakle uygun olanlar vericisiyle gelip nakil oluyorlar. Nakilden sonra 10 gün Türkiye’de kalmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE ORGAN NAKLİ MERKEZİ OLUR’

Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Engin Birdal da organ naklinin sağlık turizminde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Türkiye’nin organ nakli konusunda iyi bir altyapıya ve başarılı doktorlara sahip olduğunu dile getiren Birdal, “Türkiye sağlık turizminde hızla yükselen bir ülke. Organ nakli de sağlık turizminin önemli bir parçası. Organ nakli mevzuatında yabancılara yönelik biraz esneme yapılırsa Türkiye bulunduğu coğrafyanın organ nakli merkezi olur” ifadesini kullandı.

BURKİNA FASO'DAN BÖBREK NAKLİNE GELDİ

* Burkina Fasolu Arnold Damival’a geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Danival, yaptığı araştırmanın ardından Türkiye’de nakil olmaya karar verdi. 7 bin 55 kilometre uzaktan nakil olmak için Türkiye’ye gelen Danival’a, ağabeyinden alınan böbrek başarılı bir şekilde nakledildi. Danival, 6 ayda bir kontrol için Türkiye’ye geliyor.

* Böbrek hastası 5 yaşındaki Bulgaristanlı Ayça’ya da Türkiye’de annesinden alınan böbrek nakledildi. Küçük kız, nakilden sonra sağlığına kavuşup ülkesine döndü. Artık yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.

* Libyalı Muhammed de organ nakli için kendisini Türk doktorlara emanet eden hastalardan biri. Muhammed, Türkiye’de oğlundan alınan parça karaciğerle sağlığına kavuştu.

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ingiltere

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