Nakliye helikopteri Chinook'lar göreve hazır!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılacak ağır nakliye helikopteri Chinook'ların ilki Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi. Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer helikopterin özelliklerini Yüzbaşı Levent Polat'tan dinledi.
Yüzbaşı Levent Polat, helikopterin özelliklerini şöyle anlattı:
AĞIRLIK MERKEZİ PROBLEMİ YAŞANMIYOR
Chinook helikopterlerin en önemli özelliği çift motor yapısı. Dolayısıyla ağırlık merkezi problemi yaşanmıyor. Kaldırma kapasitesi daha yüksek. Motorlarının gücü normal helikopterin gücünün yaklaşık üç katı. Koltuklar kaldırıldığında daha fazla personel alma kabiliyetimiz var. Helikopterde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopterin kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor.
Helikopterler menzilinin yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye çıkarılabiliyor. Helikopter otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıyabiliyor.
33 PERSONEL TAŞIYABİLİYOR
33 personel oturarak taşıyabiliyoruz. Onun dışında askeri harekât ihtiyacı gereği uygun görülürse, bu koltuklar kaldırılarak daha fazla personel taşımak mümkün. Maksimum taşıma kapasitemiz deniz seviyesinde yaklaşık 8 tondur.
PİST OLMAYAN YERLERE DE İNEBİLİYOR
Kara Kuvvetleri Komutanlığı inmeyi düşündüğümüz yerleri planladı. İniş yaptığımız yerler, hiçbir iniş yeri olmayan, teker konularak iniş yaptığımız yerler. Bu helikopter ile arka tekerlerini yere koyarak, sadece rampayı açarak personel indirme bindirme yapabiliyoruz. Eğitimlerimizi çetin şartlara göre icra ediyoruz.
Dünyanın sayılı ordularında bulunan CH-47F helikopterinin uçuş ekibinde iki pilot, iki uçuş ekibi teknisyeni ve bir makineli tüfek nişancısı bulunuyor.
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