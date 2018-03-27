VAR, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak, Antalya'daki Mardan Stadı'nda Azerbaycan ile Makedonya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında çevrim içi olarak uygulandı.

Karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yaptı. Ali Palabıyık'ın 4. hakem olduğu maçta, VAR aracında Cüneyt Çakır ve yardımcısı Hüseyin Göçek yer aldı. Uygulamayı yerinde inceleyen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, karşılaşma öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, VAR'ın Türkiye'de ilk kez, dün Antalya'da Finlandiya'nın Malta'yı 5-0 yendiği hazırlık maçında çevrim içi uygulandığını hatırlattı.

VAR'dan tartışmalı gol, penaltı, ihraç kararlarında istifade edilebileceğini belirten Namoğlu, amacın oyunun akışını bozmadan minimum müdahale, maksimum kazanç olduğunu vurguladı. Yusuf Namoğlu, VAR uygulamasıyla hakemin saha içinde göremediği pozisyonlarda, ekran başındaki hakemle koordine halinde doğru kararı vermesinin hedeflendiğine dikkati çekti. VAR sisteminin, "skandal" olarak nitelendirilen gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraç kararlarına karşı kullanılabileceğini aktaran Namoğlu, bu konuda eğitimin sene başından beri devam ettiğini belirtti.

NAMOĞLU: ''BİZ DE HAZIR OLMAK İSTİYORUZ''

Yusuf Namoğlu, VAR sistemin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde uygulanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, kupa finali gibi olan bazı maçlarda deneyip gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak. Herkesin bildiği gibi dünya kupasında VAR uygulanacak. Dünya Kupası'nda uygulanacak VAR sisteminin teknik direktörlüğünü, yine bizim eğitim danışmanımız Roberto Rosetti yapmaktadır. Rosetti, yeri geldiğinde bizim arkadaşlara burada eğitim vermektedir. Dünya Kupası'nda uygulanacak bu sistem ile bütün dünyada VAR'ın ne derece sağlıklı, yararlı olduğuna dair dünya futbol kamuoyu da değerlendirmesini yapacak. Biz de hazır olmak istiyoruz. VAR, Avrupa'da yayılmaktadır. Türkiye olarak geri kalmamamız gerekir. Biz de bu çalışmaları yaparak, Avrupa'da uygulamaya koyan ülkelerin seviyesine gelebilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Sağlıklı bir çalışma içinde olduğumuzu düşünüyorum ve dolayısıyla en kısa sürede bu çalışmaları tamamlamış olacağız."

AZERBAYCAN İLE MAKEDONYA BERABERE KALDI

VAR'ın çevrim içi olarak uygulandığı müsabakada Azerbaycan ile Makedonya 1-1 berabere kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle 5 dakika geç başlayan mücadelenin 6. dakikasında Azerbaycan Richard Almeida'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Aleksandar Trajkovski'nin attığı golle Makedonya beraberliği yakalarken devre arasına bu skorla gidildi. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca, Azerbaycan ile Makedonya sahadan beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı, MHK Başkanı Namoğlu'nun yanı sıra birçok Süper Lig hakemi de takip etti.