Nanchang Bayi - Dalian Yiteng maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Nanchang Bayi ile Dalian Yiteng, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Nanchang Bayi 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Dalian Yiteng 9 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Nanchang Bayi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Dalian Yiteng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Nanchang Bayi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dalian Yiteng kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nanchang Bayi son hafta oynanan Shenzhen Ruby maçında 0-0 berabere kaldı.

Dalian Yiteng, Beijing Baxy karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Nanchang Bayi, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Dalian Yiteng ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dalian Yiteng, 6 gol atarken 13 gol yedi.