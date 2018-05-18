Nanchang Bayi - Liaoning Hongyun sahaya çıkıyor

Nanchang Bayi ve Liaoning Hongyun, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Nanchang Bayi 18 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Liaoning Hongyun 11 puanda ve 13. sırada. Nanchang Bayi son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Liaoning Hongyun, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 190 kodlu maçı oynayanlar; Nanchang Bayi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Liaoning Hongyun galibiyet oranı 0.00.

Nanchang Bayi son hafta oynanan Beijing Guoan maçında 0-4 yenildi.

Liaoning Hongyun, Henan Jianye karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Nanchang Bayi, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 10 gol yedi.

Liaoning Hongyun ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liaoning Hongyun, 5 gol atarken 16 gol yedi.