Nancy - Fc Tours rakamlar

Nancy ve Fc Tours, 27 Nisan 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Nancy 32 puanla 18. sırada, Fc Tours 20 puanla 20. sırada bulunuyor. Nancy, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fc Tours, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 188 kodlu maçı oynayanlar; Nancy galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Fc Tours galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Nancy önceki hafta Paris FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Fc Tours ise Valenciennes karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Nancy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Nancy, kendi sahasında 22 gol attı, 24 gol yedi.

Fc Tours, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Fc Tours, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.