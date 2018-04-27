Nancy - Fc Tours rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Nancy ile Fc Tours, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 32 puanlı Nancy 18. sırada bulunuyor, Fc Tours 20 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Nancy, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fc Tours, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 188 kodlu maçı oynayanlar; Nancy galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Fc Tours galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Nancy son hafta oynanan Paris FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Fc Tours ise Valenciennes karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Nancy, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 24 gol yedi.

Fc Tours, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fc Tours 12 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.