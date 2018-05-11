Nancy - Orleans maç önü

Nancy ve Orleans, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Nancy 35 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Orleans 46 puanda ve 12. sırada. Nancy son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Orleans, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nancy kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Orleans sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Nancy son haftadaki Orleans müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Orleans, Nancy karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Nancy, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 25 gol yedi.

Orleans, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Orleans 18 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.