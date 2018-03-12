Nani, taraftarla kavga etti!

Serie A'da 28. hafta karşılaşmalarında Lazio'nun Cagliari ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından dönüş uçağında Luis Nani, performansını eleştiren bir taraftara saldırdı.

Mediaset Premium'da yer alan habere göre; Lazio kafilesini ve bir grup taraftarı taşıyan uçakta Nani ile bir taraftar, önce sözlü, ardından fiziksel münakaşaya girdi.

Haberde kavgayı araya giren diğer yolcuların ve kabin görevlilerin ayırdığı kaydedildi.

31 yaşındaki Nani, bu sezon Lazio forması alında 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev almış ve 3 gol atıp 2 de asist yaptı. (Goal)