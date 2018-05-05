Nantes - Montpellier rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Nantes ile Montpellier, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 46 puanlı Nantes 10. sırada bulunuyor, Montpellier 46 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Nantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Montpellier, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 146 kodlu maçı oynayanlar; Nantes galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Montpellier galibiyet oranı 3.00. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Nantes önceki hafta Montpellier mücadelesinde 1-0 kazandı.

Montpellier ise Nantes maçında 1-0 yenildi.

Nantes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Nantes, kendi sahasında 14 gol attı, 15 gol yedi.

Montpellier, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montpellier 13 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.