Naomi Campell: Seksapel insanın içinden gelen bir şey

HT Magazin’de yer alan habere göre, çekimleri Tim Walker tarafından gerçekleştirilen 2018 Pirelli takvimi New York’taki Manhattan Center’da tanıtıldı. Son birkaç yıldır çıplaklığa yer vermemesiyle farklı bir görünüme bürünen takvimin yeni sayısı, ırkçılığa dikkat çekmek için siyahi ünlülerle hazırlandı.
‘Alice Harikalar Diyarında’ konseptli takvimde Whoopi Goldberg, Naomi Campbell, Sasha Lane, RuPaul gibi ünlüler yer aldı.
Kasımda New York’un ayazı sanki dilim dilim keser insanı. Bu yıl 45’inci kez duvarları süsleyecek ‘Alice Harikalar Diyarında’ konseptli Pirelli takviminin tanıtımı işte öyle soğuk bir New York gecesinde yapıldı. Manhattan Center’ın girişindeki kırmızı halı seremonisi de bu yüzden olsa gerek hayli kısaydı.
Salonun içindeyse başka soğuk rüzgârlar esiyordu. 47 yaşında dimdik ayakta (bunda sürekli detoks için geldiği Bodrum’un payı büyük) top model Naomi Campell’ın takvimde yer alan diğer Afro-Amerikalı yıldızlarla, özellikle de takvimin Alice’i Duckie Thot ile yan yana gelmemek için köşe bucak kaçması dikkat çekti. Takvimin çekimlerini yapan fotoğrafçı Tim Walker’ın havasınaysa hiç girmeyelim.
Walker’ın ilham kaynağı, Lewis Carroll’un yazdığı İngiliz edebiyatının kült eseri ‘Alice Harikalar Diyarında’ ve 1865 yılındaki ilk baskı için John Tenniel’ın yaptığı illüstrasyonlar olmuş. Her ne kadar takvimin baş kahramanı Alice, yani Duckie Thot olsa da basının yoğun ilgisi elbette podyumun ağır ablası Naomi Campell’aydı. Galaya olduğu gibi röportajlara da geç gelen model, tahtını kimseye bırakmaya niyeti olmadığının altını çizdi.
‘HAYALLER HEP VAR’
Takvime dördüncü kez poz veren Campbell, “Bu benim için bir onur ve bu kez farklı olan, ana fikrin zamanlaması, ‘Alice Harikalar Diyarında’ takviminde yer alan yetenekler ve hayal dünyası” diyor. Hayallerin aslında hep var olduğunu, sadece gerçekleşebileceklerini fark etmediğimizi söyleyen süper model, şunları ekliyor: “Şu an dünyada bir numaralı müzik tercihinin pop ve R&B olduğunu da düşünürsek, bence bu takvim ve zamanlaması harika. Yeni bir dönem böylece başladı. Değişimle birlikte bu takvimin çıkışı için de bu mükemmel bir zaman.”
Pirelli takvimi denince akla hep seksi, epey çıplak kadınlar geliyor ancak birkaç yıldır takvim seksapeli başka kavramlarda arıyor. Campell da bunun en büyük destekçisi: “Seksi olmak için giysilerinizi çıkarmanıza gerek yok. Bu insanın içinden gelen bir şey. İnsanlar gidip çabucak giysilerini çıkardığında onlara bakıyorum ve bu bana biraz bayağı geliyor.”
Dördüncü kez takvimde yer alan Naomi Campell ve ünlü müzik prodüktörü Sean Diddy Combs, ellerinde baltalarıyla objektife poz verdi.
‘Alice Harikalar Diyarında’ konseptli 2018 takvimini ünlü fotoğrafçı Tim Walker çekti.
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