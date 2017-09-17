Napoli: 6 - Benevento: 0

Napoli, Benevento'yu San Paolo'da ağırladı.

Napoli, 3. dakikada Allan, 15'te Insigne, 27'de Mertens ve 32'de Callejon'un golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.



Ev sahibi ekip, 65 ve 90. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı gollerle skoru 6-0 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Karşılaşmanın ardından Napoli, Serie A'da liderliğe yükseldi.

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