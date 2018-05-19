Napoli - Crotone maçı ne zaman?

İtalya Serie A maçında Napoli ile Crotone, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Napoli 88 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Crotone 35 puanda ve 18. sırada. Napoli, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Crotone, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Napoli kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Crotone sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Napoli son hafta oynanan Sampdoria maçında 2-4 kazandı.

Crotone ise Lazio maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Napoli, 41 gol attı ve 17 gol yedi.

Crotone, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crotone 16 kez gol sevinci yaşadı, 39 kez topu ağlarında gördü.