Napoli, son oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Shakhtar'a konuk olmuştu. Maç sonunda Napoli deplasmanda 2 - 1 mağlubiyetle evine geri dönmüştü. Bu mağlubiyeti galibiyete dönüştürmek isteyen Napoli karşılaşmaya hazır. Peki Napoli - Feyenoord maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Napoli - Feyenoord maçı hakkındaki tüm detaylar...

NAPOLİ - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli, bu akşam kendi evinde zorlu karşılaşmaya çıkıyor. Feyenoord ile karşılaşacak olan Napoli hazır durumda. Karşılaşma saat 21:45' de başlayacak. Deplasmana giden Feyenoord, Napoli'nin San Paolo stadında karşılaşacak. Hakem düdüğü William Collum'da olacak. Yardımcıları ise David McGeachie ve Douglas Ross yapacak. Napoli'nin başında Maurizio Sarri olurken, Feyenoord'un ise Giovanni van Bronckhorst olacak.

Geçtiğimiz İtalya Seri A liginde SPAL deplasmanına giden Napoli, 3-2 galibiyetle dönmüştü. Bu galibiyet sevincini sürdürmek istiyor.

Napoli ile Feyenoord, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Napoli'nin bir Hollanda takımına karşı elde ettiği tek galibiyet, Aralık 1969'da o dönemki adıyla Fuar Şehirleri Kupası olarak oynanan turnuvada Ajax karşısında geldi. O maçın ardından çıktıkları beş maçta galibiyet alamayıp, kalelerinde 13 gol gördüler.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla oynadığı üç deplasman maçının ikisini kaybederken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçından galibiyet çıkaramayan Napoli, önceki sekiz maçın yedisini kazanmıştı.

Napoli, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçın sadece ikisini kazanan Feyenoord , son dört karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş deplasman maçının dördünü kaybetti.

EN GOLCÜLER

NAPOLİ: Lorenzo Insigne (1), Jorginho (1), Arkadiusz Milik (1)

MUHTEMEL KADROLAR

NAPOLİ: Pepe Reina, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Faouzi Ghoulam, Amadou Diawara, Piotr Zielinski, Marek Hamsik, Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne, Jose Callejon

FEYENOORD: Brad Jones, Jeryy St. Juste, Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin, Miquel Nelom, Karim El Ahmadi, Steven Berghuis, Tonny Vilhena, Jean-Paul Boetius, Sofyan Amrabat, Michiel Kramer

Napoli - Feyenoord

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