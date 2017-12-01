İtalya Serie A'da derbi heyecanı yaşanıyor. Maurizio Sarri yönetimindeki lider Napoli, evinde Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler büyük merakla maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Napoli - Juventus maçı CANLI hangi kanalda? Napoli - Juventus şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

NAPOLİ - JUVENTUS

San Paolo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Türkiye saatiyle saat 22:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta, Napoli evinde 3-2 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Juventus 5 kere, Napoli 3 kere kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonlandı.

Napoli, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Napoli, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 5 gol yedi.

Napoli, ligde evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet almadı.

Napoli, ligde oynadığı 14 maçta mağlubiyet görmedi.

Napoli'de Faouzi Ghoulam ve Arkadiusz Milik sakat olduğundan bu maçta forma giyemeyecek.

Juventus'ta Stephan Lichtsteiner, Benedikt Höwedes, Mario Mandzukic ve Marko Pjaca, sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Napoli'de ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 11 golle Dries Mertens yer alıyor. Mertens'i 4'er golle Jose Callejon ve Lorenzo Insigne takip ediyor.

Juventus'ta ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 12 golle Paulo Dybala yer alıyor. Dybala'yı 8 golle Gonzalo Higuain ve 3 golle Sami Khedira takip ediyor.

İLK 11'LER

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain

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