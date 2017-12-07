Napoli'nin pizzacılık geleneği UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde

İtalya'nın dünya çapında en sevilen yemeklerinden olan pizzanın anavatanı Napoli'deki pizzacılık geleneği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Listesi'ne girdi.
Pizzanın doğum yeri kabul edilen Napoli kentinin pizzacılık geleneği, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı bir imza kampanyasıyla UNESCO'ya aday gösterildi.
UNESCO'nun dün Güney Kore'de yapılan toplantısında da Napoli pizzacılık geleneği Somut Olmayan Kültürel Miraslar arasına dahil edildi.
Türkiye'de asırlardır Doğu Karadeniz'de yankılanan ve "kuş dili" olarak da bilinen "ıslık dili" de aynı listeye alındı.
"Pizzaiuolo" olarak adlandırılan Napolili pizzacıların geleneksel pizza yapım yöntemi, hamurun hazırlanmasından havada döndürülmesine ve odun fırınında pişirilmesine kadar tüm süreci kapsıyor.
Nesilden nesile aktarılan pizzaiuolo geleneği, pizzanın hazırlanması sırasında söylenen yerel şarkıları, yapılan jestleri ve yerel jargondaki konuşmaları da içeriyor.
UNESCO, Napoli'de halen 3000 kadar pizzaiuolo bulunduğuna ve "bu sanatın Napolililer tarafından evlerde de sürdürüldüğüne" dikat çekti. UNESCO açıklamasında pizzaiuolo geleneğinin "Sosyal buluşmaları ve nesiller arası paylaşımı güçlendirdiği" belirtildi.
Napoli pizzacılık geleneğine uluslararası statü verilmesi İtalya'da sevinçle karşılandı.
Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanı Maurizio Martina Twitter'a yazdığı mesajda bu kararı "Zafer!" diyerek kutladı.
İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de 2018'in ülkede İtalyan Yemekleri Yılı olarak kutlanacağını hatırlatarak, "2018'e girmek üzereyken Napoli ve İtalya için önemli bir takdir" dedi.
Napolili Pizzaiuoli Dernedği Başkanı Sergio Miccu da, sokaklarda bedava pizza dağıtarak kutlama yapacaklarını söyledi.
İtalya'da Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) tarafından yapılan bir araştırma, İtalyanların yüzde 39'unun pizzayı İtalyan mutfağının simgesi olarak gördüğünü ortaya koymuştu.
Başka bir araştırmayla da "pizza" sözcüğünün, yurt dışında en çok bilinen İtalyanca kelime olduğu da belirlenmişti.
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