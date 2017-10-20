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Futbol

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Avrupa'nın gündeminde!

Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...

19 Ekim 2017 Perşembe, 20:25:32

  • 1 Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...
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    Napoli, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Manchester City'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu... Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına Napoli'yi övmekle kalmıyor, "Şimdiye kadar karşılaştığım en iyi takımdı" diyordu. 

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  • 2 Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...
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    Hafta sonunda Premier Lig'de Stoke City'i 7-2 mağlup eden Manchester City'de Napoli maçı için de beklentiler yükselmiş ve farklı skor yorumları yapılmıştı. 

  • 3 Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...
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    Guardiola, bu beklentilere "Bazı gazeteciler 7-2 gibi bir skor beklediler. Napoli karşısında oyuna 90 dakika hükmedemezsiniz. Bir grup çocuğua karşı oynayacağımızı mı düşündünüz? Onlar, Serie A'nın lideri!" cevabı verdi.

  • 4 Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...
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    Peki Guardiola'nın bu denli övgüsünü alan, Serie A'da oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanan Napoli bugünlere nasıl geldi? Kimilerince bunun ilk etkeni teknik direktör Maurizio Sarri!

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  • 5 Bir futbol hikayesi: Maurizio Sarri...
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    Eşofmanları, gözlükleri ve saha kenarındaki heyecanlı halleriyle tanıdığımız teknik direktörün ilk mesleği de antrenörlük değildi. İtalyan futbol adamı, yıllar önce hayatını bankada çalışarak kazanıyordu!

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Yorumlar 10
  • Misafir 4 dakika önce
    güzel haber
  • Misafir 7 saat önce
    Yılmaz Vuralla gibi ama farkı Yılmaz Vuralın taklası ve geyiği.
  • Misafir 7 saat önce
    keşke hep böyle haberlerin peşinde koşulsa...
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