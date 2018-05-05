Napoli - Torino rakamlar

İtalya Serie A maçında Napoli ile Torino, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Napoli 84 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Torino 47 puanda ve 10. sırada. Napoli son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Torino, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 136 kodlu maçı oynayanlar; Napoli galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Torino galibiyet oranı 10.00. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Napoli son haftadaki Fiorentina müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Torino, Genoa karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Napoli, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 15 gol yedi.

Torino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torino, 21 gol atarken 25 gol yedi.