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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Serie A'nın 27. haftasında lider Napoli'nin konuğu oldu. Bu maça kadar tek yenilgisi bulunan Napoli, maçın henüz başında 1-0 öne geçti ancak sevinci uzun sürmedi.